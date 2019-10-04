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Süryaniler, 50 yıl aradan sonra anavatanlarında buluştu

DHA

-  MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 50 yıl önce çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa'ya göç eden Süryaniler, anavatanlarında buluştu.

-  MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 50 yıl önce çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa'ya göç eden Süryaniler, anavatanlarında buluştu.
Dargeçit ilçesinde 1970'li yıllarda bölgedeki olaylar sebebiyle İsveç, İsviçre, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalan 50 kişilik bir Süryani grubu, 50 yıl aradan sonra anavatanlarına gelmenin mutluluğunu yaşadı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından bu sene tatil bölgelerine gitmek yerine anne ve babalarının göç ettiği anavatanlarına gelen Süryaniler, duygulu anlar yaşadı. 
Anne ve babaları göç ettiğinde çoğunluğu çocuk yaşta olan gruptakiler, 50 yıl sonra geldikleri Dargeçit ilçesinde oyun oynadıkları sokakları, alışveriş yaptıkları dükkanları ve akrabalarının taş evlerini görme fırsatı buldu. Sokakları gezerken duygulu anlar yaşayan Süryaniler, uzun yıllar sonra evlerini gördüklerinde anılarının tazelendiği ve gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
'GÖÇ ETTİĞİMİZDEN BU YANA İLK KEZ BURAYA GELİYORUM'
45 yıldır Dargeçit'e gelmediğini anlatan Hayriye Ergün (50), "Ben 5 yaşlarındayken buradan ayrılmıştım, insanın içinde hasret kalıyor. İlk gördüğüm ev nenemin eviydi ve o evi görünce duygulandım ve ağladım. Annem sürekli buraları evlerimizi, kilisemizi bize anlatırdı. Buraları görünce anılarım canlandı ve o eski günleri hatırladım. Göç ettiğimizden bu yana ilk kez buraya geliyorum. Annem, babam, dedelerim burada doğup büyüdüler, buraları unutmak mümkün değil" dedi.
'YILLAR SONRA BU TOPRAKLARA AYAK BASTIĞIMIZDA ÇOK DUYGULANDIK'
50 yıl önce Dargeçit ilçesinden ayrıldığını söyleyen ve şimdi 70 yaşında olan Habib Akkurt ise hüzünlü anlarını anlatarak şunları söyledi:
"İnsan yılar sonra geldiğinde evlerini yıkık bir şekilde gördüğünde ister istemez üzülüyor. Bunlar hepimizin kültür mirasıdır. Biz buralara geldiğimizde eski evlerimizi gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Sokaklarımızda, mahallelerimizde çok değişiklik olmuş, sonuçta üzerinden 50 yıl geçmiş. Ama buraya yıllar sonra bu topraklar ayak bastığımızda gerçekten çok duygulandık, hüzünlendik. Biz evimizi bırakıp gittik ve şu an harabeye dönmüş olduğunu görünce de üzüldük. Bizim zamanımızda nasıldı, şimdi nasıl olmuş. Bu dünyadan göç etmeden önce bir kez daha gelip buraları gördüğümüz için çok mutluyuz."

MARDİN

04 Ekim 2019 Cuma

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