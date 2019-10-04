Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gizli haberleşmek için kullandığı Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında D.K., O.H., M.T., İ.G., S.A.M., E.T. yakalanarak göz altına alınırken S.K. isimli şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MARDİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.