TRC 3’te en çok araç Mardin’de

TRC 3 Bölgesi’nde trafiğe kayıtlı araç sayısında, ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 656 araç ile Mardin ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılının ağustos ayına ilişkin TRC 3 Bölgesi'nin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ın içinde yer aldığı TRC3 Bölgesi'nde 76 bin 656 araç ile Mardin ilk sırada yer alırken, Batman 45 bin 196 araç ile ikinci, Şırnak 29 bin 798 araç ile üçüncü ve Siirt 20 bin 789 araç ile son sırada yer alıyor.

MARDİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

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