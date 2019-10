Kız öğrenciler fabrika gibi çalışıyor Öğrenciler 5 bin 500 kişiye yemek pişiyor Taşımalı öğrencilerin yemeği kız meslek lisesi öğrencilerinden

Mardin'in Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek bölümü 26 kız öğrencisi adeta yemek fabrikası gibi çalışıyor. Kız öğrenciler, ilçede taşımalı eğitim hizmeti gören 5 bin 500 öğrenciye her gün öğle yemeği pişiriyor. Mutfakta pratik yapma imkanı bulan öğrenciler, okulun döner sermayesinden de para kazanıyor.

Kızıltepe’de 20192020 eğitim ve öğretim yılında taşımalı olarak öğretim gören öğrencilerin yemek ihtiyacının karşılanması için Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek bölümü kız öğrencileri yemek yapıyor. Bir yemek fabrikası gibi çalışan öğrenciler, her gün 5 bin 500 ortaokul öğrencisine öğle yemeğini okulun yemekhanesinde pişiriyor. Yemekler oldukça hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırlanıyor.



"Öğrenciler teoriyi mutfakta pratiğe dönüştürüyor"

Okulun yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Bayram Köse, “Okulumuzda son sınıf 26 öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamında 5 bin 500 öğrenciye öğle yemeği üretimi yapmaktadır. Bu öğrencilerimizle beraber almış olduğumuz teorik bilgiyi pratiğe dökmekte ve bunun karşılığında döner sermaye işletmemiz tarafından öğrencilerimize belli bir ücret verilmektedir. Bu ücret zaman zaman asgari ücretin tutarına kadar yaklaşmaktadır. Öğrencilerimiz bu ücret karşılığında hem motive olmakta, hem teşvik olmakta hem de almış oldukları teorik bilgiyi pratiğe dökmektedirler” dedi.

Birden fazla çeşit yemek pişirdiklerini anlatan okulun yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğrencilerinden Sahra Erol, “Biz günlük 5 bin 500 öğrenciye kendi yemekhanemizde yemek yapıyoruz. Çok fazla çeşidimiz var. Meyhane pilavı, patlıcan musakka, çorba, türlü, bulgur pilavı, pirinç pilavı ve benzeri yemekler yapıyoruz. Bunun karşılığında devlet tarafından ücret de alıyoruz. Sağ olsun aşçılarımız bizlere öğretiyorlar. Mutfakla alakalı her şeyi öğreniyoruz” açıklamasını yaptı.

Okulun öğrencilerinden Kübra Çetin, hem okul okuduklarını hem de meslek öğrendiklerini söyledi.

