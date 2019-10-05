Çetinkaya, "Mardin'in huzuru için çalışacağız"

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) ve Mardin Gazeteciler Derneği (MGD) üyeleri İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan gazetecilere önceliklerinin şehrin huzuru olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdürü Çetinkaya, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik, Onur Kurulu Başkanı Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka, Mardin Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Akgül, İhlas Haber Ajansı Mardin Temsilcisi Beril Çuhadaroğlu Solmuşgül, İletişim Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Sait Çakar'ı makamında kabul etti. Mardinde görev yapan gazetecilerin ziyaretini kabul eden İl Emniyet Müdürü Çetinkaya “Mardin ruhu olan bir şehir, geçmiş ile gelecek arasında bağı olan bir şehir. Huzur ortamı bu şehrin turizmini geliştirecek, zenginliğine zenginlik katacak. Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapılarımız vatandaşa açık olacak. Önceliğimiz huzurdur” dedi

Çetinkaya, terör ile turizmin bir arada yaşamasının mümkün olmadığını, bu ince çizginin bilincinde, terör ile mücadelenin en etkin şekilde yapılacağına dikkat çekerek “Turizm narindir, turist huzurlu ortamı sever. Terör turizmi olumsuz etikler. Bu bilinçle vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamayı, turizmin önündeki güvenlik sorunlarını kaldırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızla yakın işbirliği yapacağız” şeklinde konuştu.

GGF ve MGD Başkanı Mehmet Çelik, haberlerde bölgenin hassas dengelerini dikkate aldıklarını, Mardin turizmine zarar verecek ve kamuoyu yararı olmayan haberleri yapmaktan kaçındıklarını söyledi. Çelik “Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızın asayiş haberlerine seri ulaşmaları konusunda desteğinizi bekliyoruz” dedi.

MARDİN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:49

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