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Mardin emniyeti DEAŞ'a göz açtırmıyor DEAŞ üyelerine toplantıda baskın

İHA

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Midyat ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Mardin emniyeti DEAŞ'a göz açtırmıyor DEAŞ üyelerine toplantıda baskın

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Midyat ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Mardin'in Midyat ilçesinde ikamette toplantı yapıldığı bilgisi üzerine gece geç saatlerde harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 DEAŞ terör örgütü üyesi göz altına alındı. Yapılan operasyonda biri Türk 3’ü Suriyeli DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen S.İ, B.İ, A.Y, İ.E.A isimli 4 kişi toplantı halindeyken gözaltına alındı. Şahısların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

MARDİN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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