Teröristler bekçileri hedef aldı

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devlet hastanesi önünde bekçilere yönelik saldırı teröristler tarafından silahlı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin anında cevap verdiği olayda teröristlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Olayı bekçi ve polisler yara almadan atlatırken, yolda bir tabanca ele geçirildi. Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MARDİN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:49

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