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Kızıltepeliler ‘ölüm kavşağı’na çözüm istiyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, birçok ölümlü kazanın meydana geldiği ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırdıkları tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Dedeman kavşağına çözüm bekliyor. Irak'a giden ağır tonajlı tırların bu kavşaktan geçtiğini ve ölümlü kazalara neden olduğunu kaydeden vatandaşlar, yetkililerin kavşakla ilgili düzenleme yapmasını istiyor.

Kızıltepeliler ‘ölüm kavşağı’na çözüm istiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, birçok ölümlü kazanın meydana geldiği ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırdıkları tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Dedeman kavşağına çözüm bekliyor. Irak’a giden ağır tonajlı tırların bu kavşaktan geçtiğini ve ölümlü kazalara neden olduğunu kaydeden vatandaşlar, yetkililerin kavşakla ilgili düzenleme yapmasını istiyor.
Kızıltepe Dedeman kavşağı ilçe sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Sürekli ölümlü kazaların yaşandığı kavşak halk tarafından 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılmaya başlandı. İlçede çevre yolu olmadığı için Irak’a transit taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların da bu kavşaktan geçmesi kavşağın trafik yoğunluğunu arttırıyor. Vatandaşlar yayalar için kavşakta bir düzenleme yapılmasını istiyor. Kavşakta ışıklandırmaların da yetersiz olduğunu belirten Kızıltepeliler, ölümlü kazaların son bulmasını ve çevre yolu istiyor.

"Yılda 2025 insanımız hayatını kaybediyor"
42 ilden daha büyük olan Kızıltepe’de çevre yolu olmamasına dikkat çeken Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, “İki gün önce yine burada bir Kızıltepeli vatandaşımız bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Burada yılda ortalama 2025 insanımız hayatını kaybediyor. Irak’a giden ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar bu insanların ölmesine sebebiyet vermektedir. Biz bunu defalarca yetkililerimize ilettik. Gördüğünüz gibi bu kavşakta doğru düzgün ışıklandırma yok. Burada sesli ışık olması gerekiyor. İnsanlar karşıya gidip geliyor ama önlem yok, demir bariyerler yok. Başka yerlerde kavşaklar ve güvenceli bir şekilde yayaları koruyor. Ama burada yakında üst geçit yok, alt geçit yok. Ortadoğu’ya giden araçların ne işi var Kızıltepe’nin ortasında. Dümdüz ova yani burada çevre yolu yapılması için en ufak bir engel yok" dedi.

"Yaya geçidi düzenli değil"
Kızıltepe Gazeteciler Derneği Başkanı Faraç Çobanoğlu ise, "Yıllardır kazalar olmakta ve onlarca insanımız maalesef yaşamını yitirdi. Son olarak çok sevdiğimiz bir insanımızı kaybettik. Buranın düzenlenmesi gerekiyor. Yaya geçidi düzenli değil. Yayalar için farklı düzenlemelerin yapılması lazım. Bu geçici çözümler olur. Ama kalıcı bir çözüm için muhakkak uluslararası trafiğin buradan çıkarılması lazım. Kızıltepe’ye çevre yolunun yapılması lazım. Eğer trafik yoğunluğu buradan düşerse inanıyorum can kaybı az olacak. Bu konuda AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya çevre yolunun yapılacağına dair açıklamada bulunmuştu. Umuyoruz ve diliyoruz sayın vekil bu açıklamasının arkasında duracak" diye konuştu.
Trafik ışıklarının düzenli çalışmadığını iddia eden vatandaşlar, kavşağın yayaların can güvenliğini koruyacak şekilde yapılmasını istedi. Vatandaşlar yetkililerin seslerini duymasını istiyor.

MARDİN

06 Ekim 2019 Pazar

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