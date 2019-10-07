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Bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı

İHA

Mardin'i Nusaybin ilçesinde çoban, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı

Mardin'i Nusaybin ilçesinde çoban, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde boş arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan'ın (56) bulduğu cisim elinde patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki eli ve karnından yaralanan Bayhan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde incelemelerde bulundu.

MARDİN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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