Mardin’de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1’i tutuklanırken 2’si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Dicle Elektrik 8 Mart Mahallesi’nde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri kimliği belirlenen 3 kişiden birini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
MARDİN
08 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 04:52
- GÜNEŞ 06:11
- ÖĞLE 12:10
- İKİNDİ 15:25
- AKŞAM 17:59
- YATSI 19:13