Yavru kedi sıkıştığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedi 2 gün sonra sıkıştığı yerden itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kızıltepe Gençlik Merkezi yetkilileri 2 gündür durmaksızın gelen kedi sesiyle harekete geçti. Binanın havalandırma borularının arasına sıkışan yavru kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca bölgeye itfaiye çağrıldı. İtfaiye eri keski yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

O anlar merkez çalışanı tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kediye Gençlik Merkezi çalışanları süt verdi.

MARDİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

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