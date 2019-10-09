Yavru kedi sıkıştığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedi 2 gün sonra sıkıştığı yerden itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kızıltepe Gençlik Merkezi yetkilileri 2 gündür durmaksızın gelen kedi sesiyle harekete geçti. Binanın havalandırma borularının arasına sıkışan yavru kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca bölgeye itfaiye çağrıldı. İtfaiye eri keski yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
O anlar merkez çalışanı tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kediye Gençlik Merkezi çalışanları süt verdi.
MARDİN
09 Ekim 2019 Çarşamba
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