Dünya şampiyonu Muhammed'e, Derik'te coşkulu karşılama 

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda minikler kategorisinde dünya şampiyonu seçilen Muhammed Hamza Tepealtı (11), turnuvanın ardından geldiği memleketi Mardin'in Derik ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Antalya'da 65 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla 28 Eylül5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda milli takımda mücadele ederek 52 kiloda minikler kategorisinde dünya şampiyonu olan Muhammed Hamza Tepealtı, turnuvanın ardından Derik ilçesine geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, antrenörü Cemal Çekin ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan tarafından karşılanan Muhammed Hamza, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile makamında görüştü. Ziyarette Kaymakam Kafkas, dünya şampiyonu Muhammed Hamza'yı altın ve Türk bayrağı vererek ödüllendirdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya da Muhammed Hamza'yı telefonla arayarak tebriklerini illeti.



MARDİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.