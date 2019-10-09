Ahmet Türk’ün torunundan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin skandal paylaşım

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’de terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk, Twitter'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "İçimde tarifsiz bir öfke var", "Kürdistan’ı yem ediyorlar" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

HDP’li Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk, Twitter'dan Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin skandal paylaşımlarda bulundu. Operasyon için "Kahrolsun Türk emperyalizmi" diyen bir tweeti alıntılayan Heja Türk, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" paylaşımında bulunurken, teskereye onay veren CHP’ye de tepki gösterdi.

Heja Türk, 2016 yılında, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Türk daha sonra öngörülen tutukluluk süresinin dolması ve tutukluluktan elde edilen yararın adli kontrol tedbiriyle de uygulanabilmesi gerekçesiyle tahliye edilmişti.

MARDİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.