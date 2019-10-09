Nusaybin'e roketin düşme anı kamerada

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Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermileri Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı anbean kaydedildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Suriye'nin Mardin sınırındaki Kamışlı kentinden atılan roket mermisi Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

MARDİN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

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