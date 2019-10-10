Derik'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin Derik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP'li Derik Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Kıran ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Derik Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Kıran ile birlikte Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri Hasip Özdemir ve Halil Yağan, Savur Belediye Meclis üyesi Derya Akyol, Midyat Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Ali Atuğ, HDP Mardin il yöneticisi Abidin Ünay ve Ayten Esmez, Şemsettin Duman ile Felemez Özgün gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

MARDİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.