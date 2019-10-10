Nusaybin’de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MARDİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

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