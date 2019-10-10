Nusaybin’de 3 ayrı noktaya havan topu düştü: 2 şehit, 24 yaralı

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 farklı noktaya havan topu düştü. Olayda 2 sivil şehit oldu, 24 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinden PKK’lı teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda 2 sivil şehit oldu, 24 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Nusaybin ilçemizde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 2 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır” denildi.

MARDİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

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