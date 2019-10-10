Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

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Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.

Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı.

MARDİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

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