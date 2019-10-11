MAÜ Rektörü Özcoşar'dan Midyat'ta fakülte çalışmaları

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat’ta bir dizi incelemelerde bulundu.

Midyat Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıya Rektör Özcoşar'ın yanı sıra Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Katılımcıların taleplerinin dinlendiği toplantıda MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, zaman kaybetmeden gerekli müracaatların yapılacağını belirterek kaynak sıkıntısı nedeniyle Midyat kamuoyunun fakülte binası konusunda çaba göstermesi gerektiğini, yerel kaynaklarla bir bina inşaatının başlaması durumunda Midyat’a sadece fakültenin değil yeni akademik kurumların da kazandırılabileceğinin müjdesini verdi.

Rektör Özcoşar daha sonra Midyat Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleriyle de bir araya geldi. Yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yedikten sonra yüksekokul bahçesinde Kaymakam Dündar ve Belediye Başkanı Şahin ile birlikte öğrencilere aşure ikram etti.

Rektör Özcoşar ayrıca Midyat Devlet Konukevi’nde bulunan Midyat Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin telkari ürünlerini inceleyerek Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversiteye tahsis edilmiş olan 400 dönümlük Midyat kampüs arazisinde de incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi alan Rektör Özcoşar’a Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Toprak, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir ve Yapı İşleri Daire Başkanı İzzettin Bayraktar eşlik etti.

MARDİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:54

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