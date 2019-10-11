Öğrencilere sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Eren Dağlı tarafından öğrencilere yönelik sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konusunda konferans verildi.

Prof. Dr. Canan Eren Dağlı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çok amaçlı salonda, üniversitenin çeşitli fakültelerde eğitim gören yaklaşık bin öğrenciye sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında konferans verdi. Sigaraya dünyada yılda 4 buçuk milyon, Türkiye'de ise 100 bin insanın ölümüne sebep olduğunu söyledi. 1945 yaş arası erkeklerin yüzde 50’sinin sigara içtiğini belirten Prof. Dr. Dağrlı, kadınlarında son zamanlarda sigara içme oranının yükseldiğini kaydetti. Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 26,5'inin her gün tütün ürünü kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Dağlı, kanser vakalarının en belirgin sebepleri arasında sigaranın ön sıralarda yer aldığının altını çizdi. Sigaranın, verem, zatürre, KOAH ve bulaşıcı hastalıkları belirgin bir şekilde tetiklediğine vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, "Tütün, eroin ve esrardan daha fazla bağımlılık yapıyor. Tüm kanserlerin tetikleyici sebepleri arasında sigara ve tütün mamulleri ilk sıradadır. Ülkemizde erkeklerde görülen akciğer kanserlerinin sebebi yine tütün mamulleridir. Çocuklarda lösemi, beyin tümörleri gibi hastalıkların nedeni de çevresel sigara dumanıdır. Sigara içen kadınlarda ve kanser riski üç kat artıyor" dedi.



"Bir nargile bir paket sigaraya bedel"

Gençlerin son dönemlerde nargileye ilgi duyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Bir nargile bir paket sigaraya eşdeğer zarar veriyor. Bunun yanında nargile tütünündeki yapay koku ve tatlarda, insan sağlığına zarar veren ve olumsuz etkileyen maddeler mevcuttur. Ülkemizde, sigaraya karşı yapılan yasal uygulamalar önem arz ediyor. Gelişmiş ülkelerde sokaklarda da sigara yasağı var. Hatta evlerde sigara içme yasakları söz konusu. Sigara bırakma merkezlerinde doktorların görüşünü almadan, tahlil yaptırmadan sigara bırakma yardımcı ilaçlarının kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Mutlaka doktorun tavsiye edeceği ilaçlar kullanılmalı. İradenize sahip çıkın, kendinizi suçlamayın, kendinizi mükafatlandırın ve yakın arkadaşlarınızın, ailenizin desteğini alarak sigarayı bırakın. Tekrar başlarsanız dahi, bırakma niyetinizi ve kararlılığını sürdürünüz. Elektronik sigaradan uzak durun. Çünkü, içerdiği kimyasal maddeler tütün kadar zararlıdır" diye konuştu.

MARDİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:54

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