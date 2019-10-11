YPG’den Nusaybin’e havan saldırısı Teröristlerin havan saldırısında yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinden YGPPKK’lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı’dan YPGPKK’lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 45 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MARDİN
11 Ekim 2019 Cuma
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