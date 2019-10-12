Parkenin başaklarından Barış Pınarı Harekatına pankartlı destek

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele Mardin Büyükşehir Başakspor salona “Barış Pınarı Harekatı Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Başakspor Antrenörü Mehmet Ali Çeliksoy, galibiyeti şehitlere armağan ettiğini söyledi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mardin Büyükşehir Başakspor ligin 2. haftasında Artuklu Spor Salonunda, Rize Pazarspor'u ağırladı. Her iki takımın “Barış Pınarı Harekatı Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Maçı protokol tribününden Mardin Valisi ve Büyükşehir Balediye Başkanı Mustafa Yaman da izledi. Mardin Büyükşehir Başakspor Kadın Hentbol takımı Rize Pazarspor'u 4418 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini de aldı.



“Galibiyeti şehitlerimize armağan ediyoruz”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Başakspor Antrenörü Mehmet Ali Çeliksoy, “Ülke olarak çok hassas dönem geçiyoruz. Mehmetçiklerimiz sınır harekatındalar. Bu bilinçle kendi bölgemizde ilk defa böyle bir müsabakada oynuyoruz. İlk kez Güneydoğu Anadolu’da bir takım Süper Lig’de mücadele ediyor. Bunun sorumluluğu ve hassasiyeti içerisindeydik. Rakibimiz elinden geleni yaptı. Biz onların bu mücadelesini tebrik ediyoruz. Mardin’i daha iyi yerlerde temsil edeceğiz. Bu galibiyeti şuanda sınırda görev yapan Mehmetçiklere ve bu mücadelede şehitlerimize armağan ediyoruz” dedi.

MARDİN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

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