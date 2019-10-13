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Mazıdağı Fosfatspor Derikspor'u 7-0 yendi

İHA

Mardin 1. Amatör Ligi'nin 3. haftasında Mazıdağı Fosfatspor, Derikspor'u 70 mağlup etti.

Mazıdağı Fosfatspor Derikspor'u 7-0 yendi

Mardin 1. Amatör Ligi'nin 3. haftasında Mazıdağı Fosfatspor, Derikspor'u 70 mağlup etti.
Mardin 1. Amatör Ligi'nin 3. haftasında Mazıdağı Fosfatspor ile Derikspor, Derik İlçe Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Saat 12.00'da hakem Nurettin Çiçek'in düdüğü çalması ile birlikte Mazıdağı Fosfatspor maça başladı. Maçın ilk saniyelerinden itibaren üstün oyun sergileyen Mazıdağı Fosfatspor Derikspor'u 70 yendi.
Bu sonuçla birlikte Mazıdağı Fosfatspor puanını 9'a çıkarırken, Derikspor 0 puanda kaldı.

MARDİN

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:06
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