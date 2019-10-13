Kazadan dönen ambulans kaza yaptı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir otobüs kazasındaki yaralılara müdahale için yola çıkan sağlık ekipleri, görev dönüşü kaza geçirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde MardinNusaybin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kabala Mahallesi'nde görevli olan 112 acil sağlık ekipleri, otobüs kazasında yaralılara müdahale için yola çıktı. Buradaki görevini tamamlayan ekip, Nusaybin'e dönüş yoluna geçti. Ambulans sürücüsünün, karşı yönden gelen tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu araç şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.