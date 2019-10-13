Filenin başaklarından Barış Pınarı Harekatına destek

Mardin Büyükşehir Başakspor kadın voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında PTT Gelişim’i 31 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı. Filenin başakları, "Barış Pınarı Harekatı Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileriz" pankartıyla operasyona destek olurken, alınan galibiyeti şehitlere armağan etti.



Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardinli sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Büyükşehir Başakspor 2520 önde tamamlarken, taraftarın desteğini arkasına alan filenin başakları, karşılaşmanın ikinci setini de 2516 önde kapattı. Maçın üçüncü setini konuk ekip PTT Gelişim, 2521 önde tamamladı. Maçın dördüncü seti oldukça çekişmeli bir oyuna sahne olurken bu seti de Büyükşehir Başakspor 2520 önde kapatarak sezona galibiyetle başladı.

Filenin başakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na açtıkları "Barış Pınarı Harekatı Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileriz" pankartıyla destek olarak alınan galibiyeti şehitlere armağan etti.



İHA muhabiri sahaya davet edildi

Öte yandan Nusaybin'de terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan ve verdiği cevap ile gündeme gelen İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül sahaya davet edilerek kameraman Murat Başal ile operasyonlarda gösterdiği duruşu ve habercilik mücadelesi için tebrik edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Burada konuşan Vali Yaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz sınırlarında güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinin sınırımızdan temizlenmesi için başlattığı Barış Pınarı Harekatına Mardin’de sporcularımız ile birlikte destek veriyoruz. Sınırımızda gerçekleşen operasyon sürerken bizde sporcularımız vatandaşlarımız ile bugünkü karşılaşmada operasyona destek verdik. Biz birlikte Türkiye’yiz. Mardin’de huzur ve güven ortamı sürüyor ve sınır hattımızda barış pınarı operasyonu başarıyla sürüyor" dedi.

MARDİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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