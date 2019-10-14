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YPG'lilerin mağdur ettiği Nusaybinlilere ev için seferber oldular

DHA

MARDİN'de emlakçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'lilerin havan ve roket ile düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Nusaybinlilere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis ediyor.

MARDİN'de emlakçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'lilerin havan ve roket ile düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Nusaybinlilere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis ediyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' devam ediyor. Harekatın başladığı ilk günden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Suriye'nin Kamışlı şehrinden Nusaybin ilçe merkezine sivilleri hedef alarak, yapılan havanlı ve roketli saldırılarda 11 kişi şehit oldu, 63 kişi de yaralandı. Sınır hattına yakın oturan aileler, saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nusaybinliler için seferber olan Mardin merkezdeki emlakçılar, evlerini boşaltanlara kira ve komisyon almadan ev tahsis etti. 
KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU
Birçok emlakçının merkez Artuklu ilçesinde kurdukları koordinasyon merkezinde terör mağduru ailelere ev sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere hem gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili deştiğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi. 
170 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI
Emlakçılardan Umut Kanioğlu ise 50 aileyi ücretsiz olarak eve yerleştirdiklerini, 120 ailenin ise evlerde konaklamalarını sağladıklarını söyledi. Kanioğlu, "Yaşanan olaylardan dolayı elimizden geldiğince kadar sosyal medyadan ses getirmeye çalıştık. Çağrımızla olumlu destekler aldık. Mardin'den Nusaybin´den Kızıltepe'den il dışından birçok destekçimiz arayıp, yardım talep edeceklerini, ailelerin kiralarını karşılayacaklarını söyledi. Gelen ailelerden 50'sini ücretsiz dairelere yerleştirdik, 120'sini de evde konaklamaya yerleştirdik" diye konuştu. 
Nusaybinlilerin mağduriyetine sessiz kalmamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten emlakçı Kadir Dündar da "Orada yaşanan bir insanlık dramı vardı. Bu durum karşısında bizim sessiz bir şekilde beklememiz imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bizim buna kesinlikle ses çıkarmamız gerekiyordu. Biz emlakçılar olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun, çoğu kişi de buna iştirak etti. Bu olay ses getirince haliyle bu kampanyaya yapılan destek arttı. Bizi arayıp, dairesini sunanlar, bizi arayıp, yardımda bulunmak isteyenler; sayısız destek aldık" dedi.

MARDİN

14 Ekim 2019 Pazartesi

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