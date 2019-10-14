'Dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı 

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polisin uyarısına rağmen durmayan sürücü, motosikleti toprağa saplanınca aracı terk ederek kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinden Nusaybin ilçe merkezinde meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu'nda yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 47 NF 506 plakalı motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp, kaçan şüpheli, bir süre sonra motosikleti toprağa saplanınca aracı olay yerinde bırakıp, kaçtı. Polisin yaptığı takip sonucu motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.





MARDİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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