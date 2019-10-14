Suriye sınırına askeri sevkiyat

Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak’tan Şanlıurfa istikametine doğru askeri konvoy yola çıktı. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
MARDİN
14 Ekim 2019 Pazartesi
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