Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
MARDİN
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 04:57
- GÜNEŞ 06:16
- ÖĞLE 12:08
- İKİNDİ 15:18
- AKŞAM 17:50
- YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.