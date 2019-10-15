Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.

MARDİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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