Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG’li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MARDİN
15 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 04:58
- GÜNEŞ 06:17
- ÖĞLE 12:08
- İKİNDİ 15:17
- AKŞAM 17:49
- YATSI 19:03