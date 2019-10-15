Kızıltepe Kaymakamı Çam, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Kaymakam Çam: "Ne kadar kenetlenirsek acımızı hafifleteceğiz"

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, terör örgütü PKK YPG’nin havan topu saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, Taşlıca ve Otluk köyünde Suriye tarafından terör örgütü PKK YPG’nin 8 havan topu ve roket saldırısı sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara seslenen Kaymakam Çam, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, “Beraberiz, olayın farkındayız, valimizle beraber onun başkanlığında, komutanlarımızın ve diğer kurumlarımızın başkanlığında vatandaşımızın hizmetindeyiz. Şu anda vatandaşımızla beraber ne kadar bir ve beraber olursak, kenetlenirsek acımızı hafifleteceğiz. Karşı tarafa gücümüzü kenetlenerek göstermiş olacağız. O bağlamda her şey şu anda kontrolümüz altında. Şu anda Diyarbakır’a sevk edilen yaralılarımız var. Burada olan ve Mardin Devlet Hastanesinde olan var. Yaralılara devlet bütün imkanları ile sahip çıkıyor” diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri hastanenin önünün işgal edilmemesi için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

MARDİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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