Terör propagandasına 8 gözaltı

Mardin’de sosyal medyada üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Nusaybin, Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.A., Z.A., S.T., M.A.Y., H.D., O.G., M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

MARDİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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