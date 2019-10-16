Uluslararası Beytül- Makdis sempozyumu Mardin'de düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ortaklarından olduğu “19. Uluslararası BeytülMakdis Akademik Sempozyumu; BeytülMakdis’in bugünü, Süreklilikler ve Kopuşlar” sempozyumu 1213 Ekim 2019 tarihinde Ankara’daki Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonunda icra edildi.

Kudüs ve Filistin’in güncel durumunun tartışıldığı sempozyuma, Kudüs Müftüsü ve Kudüs Alimler Heyeti başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri ile Filistin, Kanada, Endonezya, Malezya, İngiltere, Lübnan, Fas ve Katar gibi dünyanın farklı ülkelerinden birçok akademisyen katıldı. Ülkemizdeki farklı üniversitelerden de bir çok katılımcının bildiri sunduğu sempozyumda, Mardin Artuklu Üniversitesini Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ziya Polat temsil etti. Yüksek katılımın gözlendiği sempozyumun 20. Uluslararası BeytülMakdis Akademik Sempozyumunun önümüzdeki yıl Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mardin’de yapılması kararlaştırıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’nce belirlenecek bir kurul tarafından sempozyum ile ilgili çalışmalara en kısa sürede başlanılacağı bildirildi.

MARDİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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