Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu

Mardin Dargeçit ilçesi askeri üs bölgesi yakınlarındaki arazide patlamamış roket tespit edildi. Roket, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
Edinilen bilgilere göre, Dargeçit’in Dibek üs bölgesi yakınlarında mahalle sakinleri, boş arazide patlamamış roket gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine alanda güvenlik önlemi alındı.
Patlamamış roket, bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MARDİN
16 Ekim 2019 Çarşamba
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