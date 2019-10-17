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Nusaybin’e atılan havan topları güvenlik kamerasında

İHA

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye’nin güney sınır hattında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9’uncu gününde de devam ediyor. 653 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Nusaybin ilçesine onlarca havan topu atıldı.
Teröristlerin attığı ve Yenituran Mahallesi’ne düşen havan topları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MARDİN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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