Vali Yaman: "Mardin olarak güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız diye haykırıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yaman: "Mardin olarak güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız diye haykırıyoruz"

İHA

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Yaman, "Mardin olarak, Barış Pınarı Harekatında güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımıza destek oluyoruz diye haykırıyoruz" dedi.

Vali Yaman: "Mardin olarak güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız diye haykırıyoruz"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Yaman, "Mardin olarak, Barış Pınarı Harekatında güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımıza destek oluyoruz diye haykırıyoruz” dedi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 19 Ekim'de kutlanacak olan Muhtarlar Günü nedeniyle il genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ilçe kaymakamları, daire başkanları, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve Mardin’deki muhtarlar katıldı.

"Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok"
Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı ile başlayan Vali Yaman, Mardin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiklerini vurguladı. Vali Yaman, "Ülkemizi tehdit eden terör unsurlarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Barış Pınarı Harekatını ülke, millet ve TSK olarak başlattık. Az önce de konuşuldu bizim hiç kimsenin toprağında zerre kadar gözümüz yok. Ancak biz ülkemize kast eden nereden gelirse gelsin müsaade etmeyeceğimizi hem Cumhurbaşkanımız hem de ülke olarak söylüyoruz ve bu böyle olacak. O nedenle biz buradakiler olarak, Mardin olarak, ülke insanı olarak Barış Pınarı Harekatına Mardin’den bu salondan güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımıza destek oluyoruz diye haykırıyoruz" diye konuştu.
Mardin’e hizmet etmekten mutluluk duyduğunu anlatan Vali Yaman, "Mardin Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Buraya hizmet etmekten, burada yaşamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir önceki dönemde iki buçuk sene boyunca sizlerle beraber Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Belki her mahallemizin, her köyümüzün ihtiyacını tamamen görmesek bile iyi niyetle her mahalleye, her mezraya, her yerleşim yerine büyükşehirdeki arkadaşlarımızla ulaşmaya çalıştık. Binlerce kilometrelik yol, yüzlerce taziye evi, park bir sürü etkinliği beraber yaptık. 31 Mart’tan sonra 56 ay sizin gözünüzün önünde oldu hiçbir şey yapılmadan sadece konuşuldu. İftiralar atıldı, her şey yanlış gösterildi. Elbette her belediyenin olduğu gibi Mardin Büyükşehir Belediyesinin de borcu var. Bakın bir buçuk ay birlikteyiz benden hiç borç lafı duydunuz mu? Biz işimize bakıyoruz. Bir buçuk aylık bir süre ortalığı topladık ve 80 kilometre asfalt yaptık” şeklinde konutu.
Muhtarlara seslenen Vali Yaman 2020 için yapılacak plan ve projeleri muhtarlarla birlikte yürüteceklerini ifade ederek sözlerine son verdi.
Program verilen yemek ikramında sonra son buldu.

MARDİN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı
YEREL HABERLER Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı
Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü
YEREL HABERLER Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü
8 sivilin şehit olduğu sokaktaki evine döndü, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 8 sivilin şehit olduğu sokaktaki evine döndü, ...
Sınır hattında hayat normale döndü Teröristlerin havan topu atıp 11 sivili katlettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayat normale döndü Esnafın kepenk açtığı ilçenin karşısında bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye ile Suriye rejim bayrağının yan yana dalgalandığı görüldü
YEREL HABERLER Sınır hattında hayat normale döndü Teröristlerin ...
Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)
Mardinli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
YEREL HABERLER Mardinli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Nusaybin’e atılan havan topları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Nusaybin’e atılan havan topları güvenlik kamerasında
Mardin’de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Mardin’de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle ...
Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına ...
İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldı Muhabiri darp edip, vatandaşları devlete karşı kışkırtmışlardı, mahkemede serbest kaldılar
YEREL HABERLER İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden ...
İHA ekibine saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER İHA ekibine saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını ...
Nusaybin’de eğitime 2 gün ara verildi
YEREL HABERLER Nusaybin’de eğitime 2 gün ara verildi
MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"
YEREL HABERLER MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü ...
Ödüllü Derik zeytininde hasat sezonu başladı
YEREL HABERLER Ödüllü Derik zeytininde hasat sezonu başladı
Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Nusaybin'de Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Nusaybin'de Aktaş, esnaf ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ...
Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış roket bulundu
YEREL HABERLER Dargeçit'te askeri üs bölgesi yakınlarında patlamamış ...
Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi
Mardin'de turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Mardin'de turizm hareketliliği esnafın yüzünü ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
Uluslararası Beytül- Makdis sempozyumu Mardin'de düzenlenecek
YEREL HABERLER Uluslararası Beytül- Makdis sempozyumu Mardin'de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X