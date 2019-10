Vali Yaman: "Mardin olarak güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız diye haykırıyoruz"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Yaman, "Mardin olarak, Barış Pınarı Harekatında güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımıza destek oluyoruz diye haykırıyoruz” dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 19 Ekim'de kutlanacak olan Muhtarlar Günü nedeniyle il genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ilçe kaymakamları, daire başkanları, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve Mardin’deki muhtarlar katıldı.



"Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok"

Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı ile başlayan Vali Yaman, Mardin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiklerini vurguladı. Vali Yaman, "Ülkemizi tehdit eden terör unsurlarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Barış Pınarı Harekatını ülke, millet ve TSK olarak başlattık. Az önce de konuşuldu bizim hiç kimsenin toprağında zerre kadar gözümüz yok. Ancak biz ülkemize kast eden nereden gelirse gelsin müsaade etmeyeceğimizi hem Cumhurbaşkanımız hem de ülke olarak söylüyoruz ve bu böyle olacak. O nedenle biz buradakiler olarak, Mardin olarak, ülke insanı olarak Barış Pınarı Harekatına Mardin’den bu salondan güçlü bir sesle ordumuzun yanındayız, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımıza destek oluyoruz diye haykırıyoruz" diye konuştu.

Mardin’e hizmet etmekten mutluluk duyduğunu anlatan Vali Yaman, "Mardin Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Buraya hizmet etmekten, burada yaşamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir önceki dönemde iki buçuk sene boyunca sizlerle beraber Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Belki her mahallemizin, her köyümüzün ihtiyacını tamamen görmesek bile iyi niyetle her mahalleye, her mezraya, her yerleşim yerine büyükşehirdeki arkadaşlarımızla ulaşmaya çalıştık. Binlerce kilometrelik yol, yüzlerce taziye evi, park bir sürü etkinliği beraber yaptık. 31 Mart’tan sonra 56 ay sizin gözünüzün önünde oldu hiçbir şey yapılmadan sadece konuşuldu. İftiralar atıldı, her şey yanlış gösterildi. Elbette her belediyenin olduğu gibi Mardin Büyükşehir Belediyesinin de borcu var. Bakın bir buçuk ay birlikteyiz benden hiç borç lafı duydunuz mu? Biz işimize bakıyoruz. Bir buçuk aylık bir süre ortalığı topladık ve 80 kilometre asfalt yaptık” şeklinde konutu.

Muhtarlara seslenen Vali Yaman 2020 için yapılacak plan ve projeleri muhtarlarla birlikte yürüteceklerini ifade ederek sözlerine son verdi.

Program verilen yemek ikramında sonra son buldu.

