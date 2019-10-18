Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi gerçek oldu Mardin’de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları baklavanın içine koydu Kadının para ödememek için yaptığı davranış, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Mardin’de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, baklavanın içine koydu. Olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.
MARDİN
18 Ekim 2019 Cuma
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