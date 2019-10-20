Yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu.
Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MARDİN
20 Ekim 2019 Pazar
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