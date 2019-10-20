Yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu.

Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



MARDİN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:42

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.