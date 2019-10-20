Terör mağdurları yaralarını sarıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sanatçı Haluk Levent, Mardin Valiliği ve iş adamlarının desteği ile yaralarını sarıyor.

Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topları nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan 20 aile sanatçı Haluk Levent, Mardin Valiliği ve iş adamlarının desteği ile il merkezindeki bir otele yerleştirildi.

MARDİN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:42

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.