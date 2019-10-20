Nusaybin'de eğitim öğretime bir hafta ara verildi

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Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, 21 ile 25 Ekim tarihleri arasında ilçe geneli tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan duyuru şöyle:

"İlçemizde, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında 2125 Ekim 2019 tarihlerinde beş (5) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir."

MARDİN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:42

YATSI 18:57

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