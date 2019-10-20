Mardin'de 156 okulda eğitime 5 gün ara verildi

– Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamı ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde okullar 5 gün tatil edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 2125 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitime ara verilen okullarımız kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur” denildi.
MARDİN
20 Ekim 2019 Pazar
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