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Mardin'de 156 okulda eğitime 5 gün ara verildi

İHA

– Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamı ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde okullar 5 gün tatil edildi.

– Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamı ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde okullar 5 gün tatil edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 2125 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitime ara verilen okullarımız kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur” denildi.

MARDİN

20 Ekim 2019 Pazar

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