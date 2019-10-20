Mardin'de 156 okulda eğitime 5 gün ara verildi

– Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamı ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde okullar 5 gün tatil edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 2125 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitime ara verilen okullarımız kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur” denildi.

MARDİN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

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