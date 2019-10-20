Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.

Yusuf B. yönetimindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil, Sinan G. yönetimindeki 33 DHU 92 plakalı pikap ile Orhan S. yönetimindeki 06 BNA 822 plakalı cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Yusuf B., Mervan Yılmaz, Emrullah B., Cengiz G., Sinan G., Kasım G., Hamit G. ve Orhan S. tedavi altına alınırken, otomobilde olduğu bildirilen Mervan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mervan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ve Bölge Trafik ekipleri soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

MARDİN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:42

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.