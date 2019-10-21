Dicle Elektrik Mardin’de kış hazırlığı başlattı

Dicle Elektrik, Mardin'de kış mevsimi öncesinde bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Olumsuz hava koşullarında dahi müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik vermeyi hedefleyen enerji şirketi, kış hazırlığı kapsamında Mardin genelinde toplam bin 68 kilometre dağıtım hattının bakımını gerçekleştirdi.

Dicle Elektrik bakım onarım ekipleri, kış bakım planı çerçevesinde Mardin genelinde 574 trafo postası ile 136 adet kesici ölçüm kabininin bakımını tamamlarken, 686 kilometre orta gerilim ve 382 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam bin 68 kilometre dağıtım hattının bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçirerek kırılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, arıza ve buna bağlı kesintilerin yaşanmaması için tüketicilere de sorumluluk düştüğünü belirterek, elektrik tüketiminin israf boyutunda kullanılmasının bu hizmeti isteyen herkese zarar vereceğini söyledi. Bulut, elektriğin ısınma amaçlı kullanılmaması, trafo ve panolara müdahale edilmemesi çağrısını da yineledi.

MARDİN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:03

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