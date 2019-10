Mardin Kütüphanesi 52 bin 300 kitapla öğrencilerin hizmetinde

Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran Mardin’de faaliyet gösteren Mardin Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı 52 bin 300 kitap ve çeşitli arşivlerle öğrencilere hizmet sunuyor.

Mardin İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Mehmet Arslanhan, Mardin Kütüphanesi olarak il genelinde binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. Kütüphane olarak sabah saat 08.00 ile gece saat 22.00’a kadar öğrencilere hizmet sunduklarını belirten Arslanhan, "Kütüphanenin bünyesinde 46 bin 300 adet yetişkinler, 6 bin adet ise çocuklar için olmak üzere toplam 52 bin 300 kitap bulunmaktadır. Kütüphanemiz hem gençlere hem de ilkokul çağındaki öğrencilerin ödevlerini rahatça yapabilecek ortam hazırlandı. Kütüphaneye gelen öğrencilere ayrıca ücretsiz internet, bilgisayar ve çay hizmeti veriliyor. Gezici kütüphanede yer alan bin 200 kitap ile köy köy gezip öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları gelişmesine katkı sunuyoruz. Ortalama günlük 200 ile 300 öğrencinin ziyaret ettiği kütüphane adeta eğitim merkezi olarak öğrencilere hizmet veriyor. Kütüphanemiz öğrencinin ikinci evi haline geldi. Nezih ortamda öğrencilerimiz derslerini yapıyor. Kitaplarını okuyor. Bilgisayara girip araştırmalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz arasında doktora sınavlarına hazırlanan arkadaşlar da var. Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler de var. Sadece kitap okumak için gelen gençlerimiz de var. Taleplerine cevap olmaya çalışıyoruz. Ve her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Öğrenciler ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ediyor

Ders çalışmak için arkadaşları ile Mardin Kütüphanesi'ni tercih eden lise öğrencisi Merve Demir, evde çalışma imkânı bulamadığı için her gün Mardin Kütüphanesi'ne arkadaşları ile gelerek ders çalıştığını söyledi. Demir, "Kütüphanede bulduğum imkanları evde bulamıyorum. Burası sesiz ve sakin. Çalışma ortamımız mükemmel. İnternetten faydalanıyoruz, çayımızı içiyoruz. Derslerimizi arkadaş ortamında yapıyoruz. Sağ olsun kütüphane müdürü bize her türlü kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.



"Kütüphanede daha iyi çalışıyorum"

Haftanın 5 günü çalışmak için kütüphaneye geldiğini belirten Şehmus Aslan ise, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Evde gürültü olduğu için kütüphaneyi tercih ediyorum. Burası sakin ve huzurlu. Arkadaş ortamı mükemmel. Kütüphane yetkilileri bize her türlü imkanı sağlıyor. Her türlü kitap, kaynak ve internet ortamından yararlanıyorum. Burası öğrenciler için çok güzel bir çalışma ortamı sağlıyor. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

