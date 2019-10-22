Rus askerlerini taşıyan uçak, Kamışlı'ya indi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün akşam saatlerinde Rus askeri ve askeri danışmanlarından oluşan yaklaşık 50 kişiyi getiren uçak, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Kamışlı Havaalanı'na dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait olduğu belirlenen askeri uçak iniş yaptı. Nusaybin ilçesinde görüntülenen uçakta, 50 kişilik asker ve askeri danışmaların yer aldığı belirtildi. Asker ve askeri danışmaları indiren uçağın, bir süre sonra ayrıldığı gözlendi.



MARDİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.