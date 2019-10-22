Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK’nın sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/YPG’nin sözde Botan sahasına bağlı Fırat–Gap Ruha eyaleti olarak nitelendirdikleri bölgenin sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş ile Argeş ve Tigreş kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

MARDİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:04

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