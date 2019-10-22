Polis, yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı kolundan tutarak karşıya geçirdi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis memuru, elindeki bastonuyla yürümekte güçlük çeken yaşlı bir adamı kolundan tutarak yolun karşısına geçirdi.

Kızıltepe ilçesi Dedeman kavşağında bir polis memuru, karşıya geçerken yürümekte güçlük çeken yaşlı bir adam gördü. Bastonuyla yürümekte güçlük çeken yaşlı adamın yardımına koşan polis memuru, adamın kolundan tutarak yolun karşı tarafına kadar geçirdi.

Yürekleri ısıtan bu görüntüler mobeseler tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARDİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:04

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