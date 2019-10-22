Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

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Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'Örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheliye yönelik 22 Ekim saat 06.40'da Mardin merkezli eş zamanlı operasyonda, M.A. Konya'da, G.Y.T. Antalya'da, A.E. Hatay'da, H.Ö. Elazığ'da, B.Y. Bursa'da, Ö.C. ve F.K. ise Mardin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

MARDİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:04

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