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Mardin'de 3 PKK'lı terörist eksiz hale getirildi

DHA

MARDİN'in Derik ilçe kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi de gözaltına alındı.

MARDİN'in Derik ilçe kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi de gözaltına alındı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Ekim Pazar günü Derik ilçesi kırsalında, 'Kılıç-158 Şehit Güvelik Korucusu Evren Başcı' adı verilen operasyon düzenlendiği belirtildi. PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında 12 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan operasyonda 19,5 kilo plastik patlayıcı, 10 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 Kalaşnikof tüfeği, Kalaşnikof tüfeğine ait 13 şarjör, 3 Glock tabanca, 2 el bombası, 680 fişek, 2 AT-4 roketatar, 6 lav silahı, RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 el bombası tapası ve silah dürbünü ele geçirildi. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

MARDİN

22 Ekim 2019 Salı

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